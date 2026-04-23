Инспектори от Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните и от областните дирекции в Пазарджик, Кърджали и Ловеч установиха общо 321 „виртуални” животни в смолянските общини Девин и Чепеларе. Животните не са намерени в обектите, но са регистрирани в информационната система ВетИС и за тях стопаните са получавали субсидии. Заедно със служители на Държавен фонд „Земеделие“ са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

От две стопанства в Чепеларе и Павелско са „изчезнали” общо 178 говеда, които фигурират по документи. В същите обекти обаче са открити 106 нерегистрирани животни и четири с регистрация от друг обект. В двете ферми в Малево липсват 15 говеда.

В един от обектите в Триград, вместо регистрираните 14 коня, е открит само един, а 14 говеда са в неизвестност. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени едва 8 от регистрираните 48 овце. Оттам са „изчезнали” също 5 коня и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня и 7 говеда. В допълнителна ферма в село Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда.

Проверките са констатирали и редица нарушения при идентификацията – липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество животни, регистрирани с един и същ номер.

Данните във ВетИС ще бъдат актуализирани незабавно, а на всички нарушители ще бъдат съставени актове за административно нарушение.

