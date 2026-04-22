Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Това заяви в предаването „Пресечна точка” бившият правосъден министър Атанас Славов от ПП-ДБ.

„Когато беше избран, поисках от Върховния административен съд да отмени неговия избор, защото, според мен, не беше спазена процедурата. В края на моя 10-месечен мандат поисках дисциплинарно производство, което беше отказано. Янкулов от първия ден на поста започна с действията си за отстраняването на Сарафов”, припомни Славов. И добави, че многократно са поискали и от парламентарната трибуна отстраняването на Сарафов. „Така че това е плод на вече 3-годишни усилия – и на политици, и на гражданското общество”, коментира Славов.

В изявлението си Сарафов казва, че отдавна е взел решението си, но е изчаквал. „Чакал е да види дали ще има някакъв изход, осигурен от тандема Пеевски–Борисов. Беше се чуло преди месеци, че го готвят за Конституционния съд. Тоест той да удържи и тази година, за да може догодина, когато са изборите на нови конституционни съдии, да бъде изпратен там - в „санаториум“, каза Славов.

Нещата обаче са се променили. „Съчетанието между гражданската енергия и политическите действия доведе до днешната оставка. Това е моят извод”, каза Славов.

Запитан как гледате на Ваня Стефанова, която ще продължи да изпълнява функциите на главен прокурор, Славов каза, че тя е избрана в резултат на волята на Сарафов. „Аз не очаквам никаква промяна в стила на Прокуратурата", каза още Славов.

„Тест за новото управление ще е дали ще сменим просто лицата, или ще сменим модела”, смята той.

„Първият тест ще е дали веднага ще се форсира изборът на нови членове на ВСС, или първо ще се приемат ограничени законодателни изменения, които могат да бъдат приети буквално в рамките на 10 дни, и тогава вече по новите правила да се изберат новите членове на ВСС. Ние защитаваме тезата за промяна на правилата”, каза Славов.

Според него министърът на правосъдието трябва да поеме по-голяма роля в избора на главен прокурор. „Например той да номинира кандидата за главен прокурор и да има по-решаваща роля вътре в самия процес във ВСС по отношение на прокуратурата", коментира Славов.

„Винаги сме казвали, че ще търсим конституционно мнозинство от 160 гласа за избор на Висш съдебен съвет. Затова и миналата година внесохме проект на Закон за съдебната власт, който предвиждаше такъв избор в буквално едномесечен срок след приемането на закона. Най-нормалното е да седнем и да преговаряме, като нашето условие ще бъде първо промяна на правилата. Тогава избор по новите правила”, каза той.

Според него в рамките на месец май, въпреки празниците, могат да се приемат промени в Закона за съдебната власт, в рамките на юни да започне самият избор, който да приключи преди лятната ваканция. Това означава, че до септември можем да имаме нов главен прокурор, смята Славов.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова