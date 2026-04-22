Касиерка на „Български пощи“ присвои над 30 000 евро, съобщиха от Районен съд-Кюстендил. Подсъдимата е призната за виновна за извършване на продължавано престъпление в периода от 1 юли до 22 юли 2024 г. в Кюстендил.

Разкритията по делото сочат, че тя е извършила осем отделни деяния за кратко време, при една и съща обстановка и с еднаква форма на вина. В качеството си на длъжностно лице – касиер в пощенска станция към РПС – Кюстендил, тя е имала задължение да пази и управлява чужди средства. Вместо това е присвоила пари, собственост на Български пощи, в общ размер на 59 699,13 лева (30 523,68 евро), предаде DarikNews .

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт. Съдът е отчел наличието на множество смекчаващи вината обстоятелства и е наложил наказание „пробация“. То включва задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с подписване два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Съдебният състав, председателстван от съдия Мая Миленкова, е осъдил жената да възстанови на Български пощи присвоената сума от 30 523,68 евро (59 699,13 лева), заедно със законната лихва, считано от 22 юли 2024 г. до окончателното изплащане. Искът е отхвърлен за разликата до пълния претендиран размер от 60 000 лева като неоснователен.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.

