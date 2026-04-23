Напрежение се появи в коалицията ПП-ДБ заради възможността Манол Пейков да не стане депутат в 52-рия парламент. Темата предизвика разногласия между партньорите и отвори въпрос за разпределението на местата в листите.

Още вчера съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви в социалните мрежи, че е готов да влезе като депутат от Хасково, ако партньорите му от „Демократична България“ настояват за това. По думите му дебатът по темата е „буря в чаша вода“.

Ситуацията обаче има конкретни последици - ако Василев избере Хасково, извън парламента ще остане друг представител на ДБ - вторият в листата Владислав Панев, който е бивш съпредседател на „Зелените“ и депутат в предишни състави на Народното събрание.

Така пред ДБ стои избор между две фигури - Пейков или Панев. Според информация на NOVA, Асен Василев е дал срок на партньорите си до утре, за да решат дали искат той да избере Хасково като избирателен район, от който да влезе в парламента.

