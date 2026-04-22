„Временният главен прокурор Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност незаконно заема. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди”. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в своя публикация във Facebook.

Той призова политиците да действат мъдро, но и бързо – не със закани, а със закони и почтеност. „Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов”, категоричен е премиерът.

„Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!”, настоя Гюров.

