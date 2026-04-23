Върховният административен съд (ВАС) се произнесе по разпоредбите от Наредба №11, която урежда оценяването на учениците в България. Текстовете досега казваха, че оценките от матурите са окончателни и не подлежат на промяна. С решението си съдът отменя част от предишно съдебно решение и постановява, че въпросните текстове не са нищожни, но са незаконосъобразни и трябва да отпаднат.

Случаят започва, след като тричленен състав на съда по-рано беше обявил за нищожни конкретни разпоредби от наредбата, издадена от министъра на образованието и науката. Това решение обаче беше обжалвано от самия министър.

ВАС обяви нищожност на разпоредбите от наредбата за оценяване на резултатите на учениците в 12 клас

Правилата са отменени заради сериозни нарушения на административната процедура от страна на МОН. Според съда при изготвянето им не са били представени задължителните по закон мотиви и необходимият доклад към проекта на нормативния акт.

Петчленният състав приема, че министърът е имал право да наложи тези правила и те са част от процеса по оценяване на учениците, включително достъпа на зрелостниците до резултатите от матурите. В този смисъл съдът не приема, че разпоредбите изобщо не трябва да съществуват поради липса на правомощия.

Въпреки това магистратите установяват сериозен проблем при приемането им – липсват задължителни мотиви и доклад към проекта на наредбата, както изисква законът. Според съда това е съществено нарушение на процедурните правила и е достатъчно основание текстовете да бъдат отменени.

Така ВАС отменя оспорените разпоредби като незаконосъобразни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.