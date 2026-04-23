След интензивни грижи и проведеното до момента лечение, лекарите в УМБАЛ „Медика Русе“ успяват да овладеят критичното състояние на пациентката от с. Ситово, която по данни на полицията е била залята със спирт и запалена от мъжа, с когото е живеела на семейни начала. Случаят е от 12 април.

Тя е изведена от реанимация и лечението ѝ продължава в Отделението по пластично-възстановителна и реконструктивна хирургия. Жената е екстубирана и контактна, но състоянието ѝ остава тежко.

„Сестра ми беше изгоряла от гърдите нагоре“: Спешно търсят кръводарители за жената, подпалена от мъжа си в Ситово

С пациентката работят мултидисциплинарни екипи, предвид тежестта на травмите. Още днес ѝ предстои нова оперативна интервенция на засегнатите зони. До момента са извършени 3 почиствания с превръзки на увредените тъкани, както и 2 пластики на изгорелите области в зоните на главата, шията, гърдите и горните крайници.

Проведени са консултации с психиатър, а в грижата за нея са включени и психолози, които оказват необходимата подкрепа в процеса на лечението и възстановяването.

Мъж запали жена си в Силистренско и се самоуби

Необходимостта от кръв и кръвни продукти продължава, тъй като предстоят още интервенции. Семейството на пациентката и УМБАЛ „Медика Русе“ благодарят на всички кръводарители, които до момента са се отзовали и са помогнали в този изключително труден момент. Желаещите да дарят кръв могат да го направят в отделенията по трансфузионна хематология в Русе, Разград, Плевен, Габрово, Велико Търново и Ловеч. Екипите на болницата продължават да полагат всички необходими усилия за лечението на пациентката.

Редактор: Цветина Петкова