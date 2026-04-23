Снимка: iStock
-
Цветомир Николов и Виктор Минчев коментират решението на Трайчо Трайков
Решението на Трайчо Трайков да направи опит да предговори споразумението с „Боташ” е много добра инициатива и логична стъпка. Трябва да е ясно, че търговията с газ е дипломация и международна политика, затова и точните детайли по договора с „Боташ” никога няма да бъдат публично ясни. Това каза енергийният експерт Виктор Минчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов посочи, че е необходимо Народното събрание да извика директора на „Булгаргаз” на Българския енергиен холдин, за да проведат разговори.
Защо България е подписала договора с „Боташ“ при неблагоприятни условия
Минчев посочи, че договорът е бил сключен в най-високия пик на газово-петролната криза, когато започна войната в Украйна и е бил подписан "от може би най-неуспешния енергиен министър, който сме имали”.
Николов заяви, че с договора с „Боташ”, с възможностите в Александропулис и с местните инфраструктури България има свръхкапацитет на фона на това, което консумира.
Минчев и Николов бяха категорични, че договорът с „Боташ” не е полезен и далновиден за нашата страна.
Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни