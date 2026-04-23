Двама от общо 8 ранени пътници при вчерашната катастрофа на украински автобус край Малко Търново остават за лечение в университетската многопрофилна болница в Бургас. Едната от пациентките е в отделението по неврохирургия, заради удар в главата, а друга жена е настанена в първа хирургия, където се наблюдава заради наранен гръден кош.



Няма опасност за живота на пострадалите, но наблюдението върху тях ще продължи още два-три дни, казват лекарите.

Автобус потегли сам на заден ход до ГКПП „Малко Търново“, има двама загинали и 16 ранени (СНИМКИ)

Вчера сутринта около 6,30 ч. автобус, пътуващ от Одеса за Истанбул с 39 души аварира, а после тръгна назад, преобърна се и падна в дълбоко дере. Двама от пътниците загинаха.

Редактор: Цветина Петрова