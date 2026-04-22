Превозното средство е паднало в канавка край пътя
Двама души са загинали, а най-малко 16 са ранени, след като автобус, потеглил сам на заден ход, ги блъснал край ГКПП „Малко Търново“.
Сигналът за инцидента, станал на пътя Бургас - Малко Търново в посока към Турция, е получен в 07.05 ч. в сряда. По списък автобусът с украинска регистрация имал 37 пътници и двама шофьори, всички те - украински граждани.
По първоначална информация превозното средство аварирало, след като останало без гориво. Пътниците били свалени, но малко по-късно автобусът внезапно се задвижил и връхлетял върху хората, които стоели зад него.
След това превозното средство се обърнало в крайпътна канавка. Всички пътници и водачите, които били вътре, са извадени.
Шестима от пострадалите са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а други десетима - към центъра на Спешна помощ в Малко Търново.
