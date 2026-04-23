Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим. Новината за кончината му съобщи във Facebook примата на българската музика Лили Иванова. Той е автор на песента ѝ "Ветрове".

"Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите “ВЕТРОВЕ” ще останат вечни! Почивай в мир!", написа певицата.

Герасим е роден на 4 януари 1969 г. в гр. Берковица. През 1988 г. завършва СМУ "Панайот Пипков“ – гр. Плевен теоретичен профил със специалност валдхорна. През 1996 г. завършва ДМА „Панчо Владигеров“ – гр. София със специалности композиция (проф. Александър Танев) и теория на музиката.

Освен композитор и аранжор, Герасим е музикален и ТВ продуцент, издател, ТВ режисьор. Сред най-успешните му проекти са албумите на Лили Иванова „Ветрове“, „Любовта...“, Берковската Духова Музика, Нина Николина и БДМ – 2012, Камен Воденичаров и Гергана Николаева, предаванията „Байландо“, „Обичам България“ (Нова ТВ – 2010), музикалната класация „Големите 10“ (БНТ) и други.

През 2011 г. е ръководител отдел продукция и реализация и и.д. директор програма на НДК, а от 2012 до 2014 е главен продуцент на Дирекция „Музикална продукция и състави“ в БНР. Като главен продуцент, Герасим съвместно с Антони Дончев създава джаз фестивала на БНР – JazzIt, посветен на деня на джаза 29 април; създава и реализира фестивала "Дни на БНР в НДК" в чест на 75г. от създаването на БНР и ежегодните награди "Сирак Скитник".

Има над 300 песни, издадени в България, над 500 детски песни, хоровата творба „Господи помилуй“ в изпълнение на Enrique Morente, оркестър за фламенко и хор „Мистерията на българските гласове“ е издадена от Virgin.

Работи в сътрудничество с едни от най-изявените композитори (проф. Георги Костов, Любомир Дамянов, Найден Андреев) и текстописци (Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Милчо Спасов, Борислав Мирчев). Създава авторска музика в различни жанрове и приложения.

Поклон пред паметта му! NOVA изразява съболезнования на близките и приятелите му.

Редактор: Никола Тунев