Ще успеят ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт да се съберат на масата за преговори, за да обсъдят Бюджет 2026? Отговорът на този въпрос все още остава неясен. А толкова ли е скандална план - сметката на държавата коментираха в студиото на "Здравей, България" Людмила Елкова, бивш зам.-министър на финансите и член на УС на БНБ и Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

„Според мен става драматично, наистина. Първо, бюджетът за 2026 г. е много сходен с този за 2025 г. И ако върна една стъпка назад – бившият служебен министър - госпожа Людмила Петкова, излезе миналата година по това време и каза, че има една дупка, която е в размер на 18 милиарда. После започнаха с някакви упражнения по този въпрос – 12 ли са, 18 ли са, колко са. Бяха предложени едни екзотики с една данъчна амнистия и т.н. Не беше прието. Дойде редовното правителство, което размести приходите по данъци основно и разходите по капитализация на ББР и на дружества. Страшното е това, че тези 18 милиарда, за които се говореше, всъщност ние ги имаме. Те са дългът, който е близо 19 милиарда. От него имаме стар дълг – 3,7, значи 4 ги казваме. Имаме 15 милиарда, които отиват за финансиране на разходи, които са повече от приходите. И имаме още едни 3 милиарда ДДС, което като минимум няма да бъде събрано. Така стигаме до тези 18 милиарда. И това нещо го пренасяме в 2026 година“, обясни Елкова. По думите ѝ има чувствително повишаване на заплатите, но то е само в администрацията.

Бюджет 2026: Ще се намери ли консенсус за план-сметката

Радев коментира срещата с управляващите и процеса по обсъждане на бюджета.

„След като стана ясно, че никой с нас не консултира по същество – параметри, политики, какво се залага като идеи, какво целеполагане има в основния държавен закон. Естествено, че ние категорично отказахме да бъдем просто един гумен печат. Да се проведе едно формално заседание на НСТС и след това видите ли да се внесе направо този проект за бюджет в Министерския съвет, а после в Народното събрание. Още в същия ден, когато бойкотирахме на практика провеждането на НСТС, ни беше казано, че това са политически решения, които са в компетентността на Министерството на финансите и на Съвета за съвместно управление“, обясни той.

Радев отговори и ще се стигне ли до протест:

„Ролята на всички нас в реалния бизнес – от портиер, работещ, служител, предприемач, директор, организатор на производството – е да работим и да произвеждаме. С това сме заети. Благодарение на това хора като Кристалина Георгиева хвалят България, че сме постигнали ръст в производителността и брутната добавена стойност на човек от населението. Но когато се случат ситуации като тази, при която има мощно преиграване – този вид недоволство неминуемо избива. Да, има готовност и желание за протест. Особено от по-малки компании и дружества, които очевидно ще бъдат изправени пред невъзможност да работят след 1 януари“.

