Снимка: iStock
-
„Високо напрежение”: Какво съдържат добавките за отслабване, заради които десетки жени са в болница
-
Пуснаха под гаранция от 3000 лв. обвинен в убийство на пътя с 24 акта
-
Пропаднал път и спукани тръби: Жители на Пловдив на протест заради строеж
-
Заседават по две знакови дела в петък
-
„Гънвор” няма да купи „Лукойл”
-
Спортни новини (06.11.2025 - късна)
Бизнесът изрази несъгласия относно план-сметката
Ще успеят ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт да се съберат на масата за преговори, за да обсъдят Бюджет 2026? Отговорът на този въпрос все още остава неясен.
В четвъртък на среща между работодателските организации и ГЕРБ, а впоследствие и в Министерството на финансите, бизнесът изрази несъгласията си относно план-сметката. Те са основно заради вдигането на осигуровката за пенсия и по-високия данък дивидент.
Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен
Предстои да разберем дали тези разговори ще рестартират процедурата, връщайки в Тристранния съвет представителите на работодателите. Едва след това проектът на бюджет може да отиде в Министерския съвет и след това - да бъде внесен в Народното събрание.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни