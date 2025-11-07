Ще успеят ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт да се съберат на масата за преговори, за да обсъдят Бюджет 2026? Отговорът на този въпрос все още остава неясен.

В четвъртък на среща между работодателските организации и ГЕРБ, а впоследствие и в Министерството на финансите, бизнесът изрази несъгласията си относно план-сметката. Те са основно заради вдигането на осигуровката за пенсия и по-високия данък дивидент.

Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен

Предстои да разберем дали тези разговори ще рестартират процедурата, връщайки в Тристранния съвет представителите на работодателите. Едва след това проектът на бюджет може да отиде в Министерския съвет и след това - да бъде внесен в Народното събрание.

