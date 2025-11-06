Управляващите - в защита на бюджета. Мандатоносителите от ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да променят повече параметри. Опозицията от своя страна поиска отстъпки от осигуровките и данъците или цялостно оттегляне на проекта.

След символичния протест на работодателите, които отказаха да присъстват на съвета за Тристранно сътрудничество, отоворът на управляващите дойде от кулоарите на парламента.

„Струва ми се нечестно, ако държавата е дотирала с 1,1 млрд. лв. от юни до сега за евтин ток и когато имаш на базата на него генерирани печалби. И всеки ден си мериш придобивките във Facebook, не мисля, че е много честно. Така че ще имат един тежък разговор с мен”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според опозицията разчетите трябва да са по-оптимални и без увеличение на осигуровките за пенсии, данък дивидент и максималния осигурителен доход, а държавната администрация да бъде оптимизирана.

„В момента виждаме какво представлява държавата с голямо Д. Рекет над гражданите, ограбване на бизнеса, за да се сложат едни пари в бухалките. МФ или да излезе и да обясни този бюджет, а не да се крие в теменужките, или да го оттегли”, призова съпредседателят на ПП Асен Василев.



„С подобни аргументи ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджет”, обясни Мартин Димитров от ПП-ДБ.

„Това е бюджет без реформи, няма дори идея за фискална консолидация. Отваря първия плик в притчата за трите плика”, смята Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи".

От БСП обаче са на друго мнение и защитиха предложенията на управляващите.

„Не знам какво са очаквали работодателите, но когато БСП е в управлението е съвсем нормално освен света на едрия капитал, има и свят на работници. Защо е важно да се плащат осигуровки и защо е необходимо да се вдигнат с два процента? Защото имаме огромен дефицит в НОИ.Ще продължаваме да се борим до справедливост и не мога да разбера работодателите защо се сърдят”, каза в кулоарите на парламента Драгомир Стойнев от БСП.



Че няма да има друг вариант на бюджет са категорични и от „ДПС - Ново начало", които обявиха, че те са предложили увеличението на данък дивидент.



„Подкрепям го. Всичко, което сме поискали за хората, е там. Исках да се запазят заплатите на полицаи, военни. Капиталовата програма за общините. Всичко, което сме поискали, го има”, увери Делян Пеевски, лидер на „ДПС – Ново начало”.

„Аз съм авторът на тези 10 процентни данъци. Да им припомня че за последните няколко години са получили 6 млрд. и половина енергийни помощи. Идва време да се затегнат”, каза от своя страна Йордан Цонев.