Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изрази възмущение от предложения от правителството проектобюджет за 2026 година , наричайки го „бюджет на статуквото”. Според експертите той не предлага необходимите реформи и директно ощетява над 3/4 от работещите в страната.

В отворено писмо АОБР критикува, че с проекта за бюджет се предвиждат увеличения на заплатите за държавните служители, докато работещите в реалния сектор ще понесат допълнителни финансови тежести. Работодателите твърдят, че всеки работещ ще трябва да плаща от 10 до над 100 лв. повече месечно, за да финансира тези увеличения.

„Що се отнася до „помощите за бизнеса”, удобно се неглижират над 10-те млрд. лв., изплатени като „такса задължение към обществото” между 2010 и 2020 г. от българските предприятия към енергетиката за субсидиране на привилегировани производства. Тези средства можеше да бъдат вложени в производствени активи и повишаване на възнагражденията, вместо да потънат в нечии джобове. Освен тях, от предприятията, както и от всеки небитов потребител се надвзеха, през високите цени на електроенергията, други над 11 млрд. лв., от които частично се върнаха към ВСЕКИ небитов потребител, включително болници, училища, детски градини, читалища, общински и държавни учреждения, че и парламент, както и бизнес (без значение голям, малък), малко над 6 млрд. лв., а в енергийния сектор остана разликата", гласи писмото на работодателите.

Споменава се и неизпълнението на обещанията за неувеличаване на данъците, неразширяване на държавния дълг и оптимизиране на администрацията. Според работодателите проектобюджетът ще доведе до допълнителни икономически и социални проблеми и ще затрудни бизнеса.

"Особено разочароващо за българското общество са забравените многократни обещания от тези, които предложиха неприемливия проектобюджет – да не се вдигат данъците, да не се разраства държавният дълг и да се оптимизира администрацията. Случва се точно обратното, като на обществото се предлага бюджет на статуквото, пълна липса на перспективни реформи и пряко ощетяване на хората от реалния сектор – над три четвърти от всички работещи.

Ако българските предприятия (малки, средни, големи) са източвани, а не подкрепяни с предвидима и стабилна икономическа, политическа и социална среда, икономиката ще рухне! Социалните последици са лесно предвидими", предупреждават още работодателите.

