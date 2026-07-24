„Притесненията у нас за американските самолети, които ще бъдат на авиобаза „Безмер”, идват от всичките международни политически движения”. Това заяви председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков в ефира на NOVA NEWS.

„Базата в Безмер все пак е създадена именно за военни самолети.Тя е изградена и подобрена с пари на НАТО. Трябва да използваме тази възможност да обучим нашия персонал с помощта на американските военнослужещи”, смята експертът.

По негови думи летището Безмер е само логистична база, където най-вероятно ще се правят обучения. „По-добре е, че сега самолетите цистерни ще бъдат в Безмер, а не на летището в София, където притесняваха и местните, и туристите”, подчерта Иванджиков.

Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер

Той отбеляза, че и на други бази в Европа има американски летателни апарати. Експертът добави, че на летището у нас със сигурност ще бъдат осигурени антидрон системи, за да се опази въздушното ни пространство.

„Трябва да се засили производството на български безпилотни летателни средства. Нашите пилоти трябва да са повече и да се отделят повече средства за отбрана”, заключи Иванджиков.

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Редактор: Дарина Методиева