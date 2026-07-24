Крис Ан Афлек, майката на актьорите Бен Афлек и Кейси Афлек, почина. Тъжната новина съобщи семейството ѝ, цитирано от Hello.

Тя е страдала от рак на панкреаса, диагностициран през декември. Крис Ан Афлек е починала на 2 юни на 83-годишна възраст.

Крис е родена в Ню Йорк и е завършила Харвард. В продължение на 35 години тя е била преподавател в държавни училища. Нейният съпруг Тимъти е баща на Бен, роден през 1972 г., и Кейси, роден през 1975 г. Приблизително по това време семейството се премества от Калифорния в Масачузетс.

Снимка: Бен и Кейси Афлек, Getty Images

Бен е на 12 години, когато родителите му се развеждат. Този момент той описва като „болезнен“. Кейси пък си спомня как майка му е поддържала семейните традиции. „Тя винаги ни караше да ходим на семейни почивки“, споделя актьорът. „Когато си дете, просто искаш да си стоиш вкъщи и да се мотаеш с приятелите си. Не искаш да ходиш в къщата на баба си и дядо си. Но традицията означаваше много за нея. Тя просто настояваше. Карахме се много за това. Но сега го обичам и това са едни от любимите ми спомени", разказва още Кейси.

Крис е опора за синовете си през цялата им кариера и присъства на церемонията по награждаването с „Оскарите“ през 1998 г., когато Бен и дългогодишния му приятел Мат Деймън печелят наградата. Двамата са отличени за най-добър оригинален сценарий за „Добрият Уил Хънтинг“, в който Кейси също участва.

Най-голямото желание на Кейси, след поставянето на диагнозата, е да види внука си Атикус да завършва гимназия, каза семейството ѝ. Тя присъства на събитието, заедно със семейството си на 31 май.

Кейси има петима внуци: децата на Кейси - Атикус и Индиана, и децата на Бен - Вайълет, Фин и Сам.

Редактор: Цветина Петрова