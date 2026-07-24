Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова участва в неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която се провежда в Дъблин в рамките на Ирландското председателство на Съвета на ЕС.

По време на първата работна сесия, посветена на бъдещото развитие на европейската климатична политика и реформата на Схемата за търговия с емисии (ЕСТЕ), министър Карамфилова потвърди последователно отстояваната позицията на България, че „климатичната политика трябва да осигурява баланс между климатичните цели, устойчивото икономическо развитие и социалното благосъстояние на гражданите“, като допълни, че „постигането на тези приоритети изисква стабилна финансова подкрепа, както и ясна и предвидима рамка, която едновременно да води до намаляване на емисиите и да съхранява конкурентоспособността на европейската индустрия“.

Министърът акцентира, че България принципно подкрепя новите инструменти за инвестиции и индустриална декарбонизация в рамките на публикувания законодателен пакет за ревизия на ЕСТЕ. Страната ни счита, че бъдещата рамка следва да отчита националните икономически, технологични и енергийни специфики, както и различния етап на декарбонизация на индустрията в държавите членки.

Министрите обсъдиха и подготовката на Европейския съюз за СОР31 по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и СОР17 по Конвенцията за биологичното разнообразие. В своето изказване министър Карамфилова открои като основен приоритет за Европейския съюз ускоряването на изпълнението на вече поетите ангажименти, като подчерта, че „успехът на глобалните усилия зависи от реалните действия на всички големи икономики, по-силни партньорства с ключови държави, ефективно климатично финансиране и по-стратегически и координиран подход към европейската екологична дипломация“.

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В рамките на третата работна сесия министрите проведоха дебат за ролята на кръговата икономика за укрепване на конкурентоспособността, устойчивостта и стратегическата автономност на Европейския съюз.

"България счита, че кръговата икономика е стратегически инструмент за развитие на единния пазар на вторични суровини, насърчаване на висококачественото рециклиране и намаляване на зависимостта от внос на критични суровини. Страната ни подкрепя изграждането на координирана европейска рамка, която съчетава екологичните цели с индустриалната политика и насърчава иновациите и инвестициите в кръгови бизнес модели", се посочва в позиция на МОСВ.

В изказването си министър Карамфилова подчерта: „Екологичните, икономическите и социалните ползи от кръговата икономика са извън всякакво съмнение. Колкото повече рециклираме, толкова по-малко зависим от глобални кризи, ценови промени и геополитически натиск. Само чрез координиран подход в секторните политики можем да превърнем кръговата икономика в стратегически инструмент за укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на Европа“.

Редактор: Дарина Методиева