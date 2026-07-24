В Клиничния болничен център „Д-р Драгиша Мишович“ в Белград рамките на един час се родиха девет бебета, между които три двойки близнаци, предава сръбската обществена телевизия РТС.

Началникът на болницата по гинекология и акушерство д-р Михайлович казва, че това е един от най-красивите дни, които си спомня, откакто работи в тази здравна институция, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

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"Всичко мина гладко. Бременностите с близнаци се считат за високорискови, но благодарение на добре координираната екипна работа на гинеколози, анестезиолози, акушерки и неонатолози, всички раждания завършиха успешно. Много сме щастливи, че и майките, и бебетата са добре“, подчерта Михайлович.

През последните 24 часа в заведението са се родили над 18 бебета, а от началото на годината са се родили над 2500 новородени.

"Не гоним рекорди, а качество. Най-важното за нас е майките да са доволни и да се връщат при нас при следващи бременности. Това е най-голямото потвърждение за доверието в нашата работа“, подчерта д-р Михайлович.

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Поради големия брой раждания, родилното отделение е пълно всеки ден, но, както посочва началникът на болницата, нито една бременна жена не е била отхвърлена поради липса на място. Капацитетът е разширен чрез откриване на допълнително неонатологично отделение в сътрудничество с ръководството на КБЦ, Министерството на здравеопазването и Детската болница.

Тази година Болницата по гинекология и акушерство KBC „Д-р Драгиша Мишович“ отбелязва 100 години от съществуването си. От институцията припомнят, че отскоро е възможно партньорите да присъстват на раждането, което е допълнителна подкрепа за бъдещите родители.

Редактор: Никола Тунев