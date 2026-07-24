Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон, с който военното положение и общата мобилизация се удължават с още 90 дни, съобщи украинският парламент.

Според Върховната рада удължаването ще влезе в сила на 2 август и ще остане в сила до 31 октомври 2026 г.

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На 14 юли украинският парламент гласува удължаване на военното положение и общата мобилизация в страната с още 90 дни.

Според резултатите от гласуването, публикувани на уебсайта на Върховната Рада, 313 депутати са гласували за удължаване на военното положение, а 311 са подкрепили удължаването на общата мобилизация.

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Зеленски обяви за първи път военно положение и обща мобилизация на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна войната си срещу Украйна. Оттогава мерките са удължавани многократно, като последното удължаване е 20-тото подновяване от началото на пълномащабната война.

Редактор: Ивета Костадинова