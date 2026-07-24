Черна гора остава най-добре подготвената страна кандидат за членство в Европейския съюз.

Това обявиха от Европейския парламент в кратко съобщение в социалната мрежа X.

Montenegro remains the candidate country best prepared for EU membership.



Parliament welcomes Montenegro's steady progress on EU-related reforms and its ambition to conclude accession negotiations by the end of 2026 and become the EU's 28th member state by 2028. pic.twitter.com/r9I7CaYGSz — European Parliament (@Europarl_EN) July 24, 2026

„Парламентът приветства продължаващия напредък на Черна гора в реформите, свързани с ЕС, както и амбицията ѝ да приключи преговорите за присъединяване до края на 2026 г. и да стане 28-ата държава членка на ЕС до 2028 г.“, пише в поста на ЕП.

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В публикуваното изображение е показано, че балканската държава е станала официален кандидат за членство през 2010 г., че БВП на глава от населението е 13 083 евро и че населението ѝ е 0,6 милиона души.

Редактор: Цвета Лазаркова