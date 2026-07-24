Институцията приветства напредъка на балканската държава

Черна гора остава най-добре подготвената страна кандидат за членство в Европейския съюз.

Това обявиха от Европейския парламент в кратко съобщение в социалната мрежа X.

„Парламентът приветства продължаващия напредък на Черна гора в реформите, свързани с ЕС, както и амбицията ѝ да приключи преговорите за присъединяване до края на 2026 г. и да стане 28-ата държава членка на ЕС до 2028 г.“, пише в поста на ЕП.

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В публикуваното изображение е показано, че балканската държава е станала официален кандидат за членство през 2010 г., че БВП на глава от населението е 13 083 евро и че населението ѝ е 0,6 милиона души. 

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: БГНЕС

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