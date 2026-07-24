Снимка: НП „Рила“
Нарушили са режимите в парка
Охраната на Национален парк „Рила“ санкционира двама чужди граждани, нарушили режимите в парка.
Служители на парковата охрана установили двама души, навлезли в езеро Рибното, на територията на националния парк. Съставени са им актове за нарушение по Закона за защитените територии.
Снимка: НП „Рила“
Назначиха нов директор на Национален парк „Рила“
Дирекцията на парк „Рила“ призовава посетителите да спазват правилата за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: НП „Рила“
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