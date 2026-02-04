-
2.5 милиарда евро под въпрос: Атанас Пеканов предупреди за сериозни забавяния по Плана за възстановяване
-
Хиляди домакинства със завишени сметки за ток: На какво се дължи увеличението
-
Американски изтребител свали ирански дрон в Арабско море
-
Спортни новини (03.02. 2026 - късна)
-
Столичният градски транспорт – пред нова криза, 50 млн. евро е дупката в сектора
-
Синът на Муамар Кадафи - Сейф ал-Ислам, е бил убит
Столетникът разнася храна на пенсионери
100-годишен доброволец носи храна на възрастни хора в американския щат Колорадо. Преди 5 години Мел Фейс решава, че вече не може да кара колата, с която обикаля своя район. Помагат му неговите синове Джон и Джим, които също са в пенсионна възраст.
Столетникът е един от малкото живи ветерани от Втората световна война. Той не смята, че възрастта му трябва да е причина да се отказва от разнасянето на храна. Фейс е част от известна благотворителна кампания, която помага на пенсионери, които не са способни да излизат от дома си. Градът дори го награждава с грамота. Мел споделя, че не го интересуват наградите, а иска да бъде полезен.
Все повече са столетниците в Сингапур. Каква е тайната? (ВИДЕО)
„Можеш да дариш пари. Да дариш времето си обаче е много по-ценно. Понякога ние сме единствените хора, които тези пенсионери виждат”, казва столетникът.
"Това значи много за хората. Значи много и за нас", споделя Джон Фейс, син на доброволеца столетник.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни