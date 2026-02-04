100-годишен доброволец носи храна на възрастни хора в американския щат Колорадо. Преди 5 години Мел Фейс решава, че вече не може да кара колата, с която обикаля своя район. Помагат му неговите синове Джон и Джим, които също са в пенсионна възраст.

Столетникът е един от малкото живи ветерани от Втората световна война. Той не смята, че възрастта му трябва да е причина да се отказва от разнасянето на храна. Фейс е част от известна благотворителна кампания, която помага на пенсионери, които не са способни да излизат от дома си. Градът дори го награждава с грамота. Мел споделя, че не го интересуват наградите, а иска да бъде полезен.

„Можеш да дариш пари. Да дариш времето си обаче е много по-ценно. Понякога ние сме единствените хора, които тези пенсионери виждат”, казва столетникът.

"Това значи много за хората. Значи много и за нас", споделя Джон Фейс, син на доброволеца столетник.

Редактор: Ивайла Маринова