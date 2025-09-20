Хюстън, 20 септември 1973 г. Пред рекордна публика от над 30 000 зрители в залата и 90 милиона пред телевизионните екрани по целия свят Били Джийн Кинг триумфира в историческия сблъсък срещу Боби Ригс, наречен „Битката на половете“.

Само четири месеца по-рано, на Деня на майката, Ригс разгромява австралийката Маргарет Корт с 6–2, 6–1 – мач, който влиза в историята като „Mother’s Day Massacre“ (Клането в Деня на майката). Веднага след това той започва шумна кампания, заявявайки, че „нито една жена не може да победи мъж“.

Ригс официално предизвиква Били Джийн Кинг, тогавашната звезда на женския тенис. Първоначално тя отказа, смятайки, че шоуто е унизително за спорта. Но след загубата на Корт и засилващия се натиск от медиите и общественото мнение, Кинг приема предизвикателството, решена да защити честта на женския тенис.

Още преди началото на срещата в Astrodome в Хюстън всичко подсказвава, че това ще бъде повече от тенис. Парадно влизане, фанфари, шоу и награда от 100 000 долара – двубоят бързо надскача спортните рамки и се превръща в социален феномен.

55-годишният Ригс, известен със своите провокативни изказвания, твърди, че мъжете превъзхождат жените на корта и че дори на неговата възраст може да победи най-добрите в дамската игра.

Изненадващо за всички – Боби Ригс е на колене, а звездата в женския тенис Били Джийн Кинг побеждава категорично с 3:0 сета — 6-4, 6-3, 6-3. Тя печели не само паричната награда, а и уважението на милиони.

„Исках да докажа, че жените заслужават същото уважение. Този мач е за всички нас“, заяви Кинг след победата си, приветствана с бурни аплодисменти.

Половин век по-късно „Битката на половете“ остава емблематичен момент, пресъздаден и във филма Battle of the Sexes (2017) с Ема Стоун и Стив Карел.

Победата на Кинг идва в година, в която тя вече е оставила траен отпечатък в спорта. През 1973 г. тя играе ключова роля за създаването на Женската тенис асоциация (WTA) и настоява жените да получават равни наградни фондове. Малко преди мача с Ригс, именно нейният натиск довежда до решението US Open да стане първият турнир от Големия шлем, предлагащ равни премии за мъже и жени.

