Какви проблеми виждат експертите и какви спешни решения се предлагат
Задача номер eдно пред новия кабинет е справянето с дупката в хазната и растящата инфлация, а ситуацията е тревожна. Бюджетният дефицит е нараснал до рекордните 1 милиард и 750 милиона евро към април. Това показват предварителните данни на Министерството на финансите. От там посочват, че причините за нарастването на разходите са индексацията на пенсиите от първи юли миналата година - с 8,6%, както и заложеното увеличение на възнагражденията в публичния сектор, приложено след месец април, но със задна дата, считано от януари 2025 година.
Темата в "Здравей, България" коментираха бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев.
"Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръстът за април месец вече е от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Никой не може да каже, че това е просто преиндексиране на доходите. Всъщност механизмът е обратният - огромното потребление в момента помпа покачването на цените", обясни Дацов.
Въвеждането на еврото не е причината за повишаването на цените, припомнят икономисти
По думите му цените растат заради увеличеното потребление и заради липсата на антиинфлационна политика.
Според Митракиев цените, откакто свят светува, са функция от отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. "Една чаша, колкото и да струва, ако нямаме пари да я купим, няма сделка. Проблемът при нас е, че паричното предлагане, а именно парите в икономиката, се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво", подчерта той.
Икономисти: Дефицитът и потреблението тласкат цените нагоре
И обясни, че в обществения сектор се наливат заеми, взети отвън, а в него работят 660 хиляди души в България, което е много над средното за ОИСР. "Оттам идва тази вълна от парична маса и потребление, което вдига цените. Както много пъти предупредихме, в малка отворена икономика това потребление се излива навън - към заводите в Турция, Китай и Италия. Само че нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а ние с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики", подчерта Митракиев. И предупреди, че ако това продължава, сме застрашени от румънския сценарии - стагфлация.
Дацов подчерта, че това, което правим, е много глупаво - ще ударим икономическия растеж. "Икономиката винаги е въпрос на баланс, а този баланс отдавна е нарушен. Вместо да имаме дългосрочен растеж, който увеличава потенциала на икономиката, ние правим точно обратното - и то с аргумента, че „се грижим за хората“, категоричен е той.
Към края на април според последните данни на Министерството на финансите имаме рекорден дефицит - за първи път такава дупка: 1 милиард и 750 милиона евро за първите четири месеца. "Самият април е впечатляващ. Ако се върнем 15 години назад, средното салдо само за април е било около плюс 209 милиона евро - приходите традиционно са били по-високи от разходите, защото тогава се събират повече данъци, особено данъкът върху доходите", припомни Дацов.
Тази година обаче през април имаме приблизително 230 милиона евро дефицит. Тоест разликата е огромна. "Българската икономика няма проблем с приходите, а с разходите. Това, което трябва да се направи, е намаляване на разходите - особено неефективните и тези, при които има злоупотреби", категоричен е членът на Фискалния съвет.
Редактор: Станимира Шикова
