Задача номер eдно пред новия кабинет е справянето с дупката в хазната и растящата инфлация, а ситуацията е тревожна. Бюджетният дефицит е нараснал до рекордните 1 милиард и 750 милиона евро към април . Това показват предварителните данни на Министерството на финансите. От там посочват, че причините за нарастването на разходите са индексацията на пенсиите от първи юли миналата година - с 8,6%, както и заложеното увеличение на възнагражденията в публичния сектор, приложено след месец април, но със задна дата, считано от януари 2025 година.

Темата в "Здравей, България" коментираха бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев.

"Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-високо, а в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръстът за април месец вече е от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Никой не може да каже, че това е просто преиндексиране на доходите. Всъщност механизмът е обратният - огромното потребление в момента помпа покачването на цените", обясни Дацов.

По думите му цените растат заради увеличеното потребление и заради липсата на антиинфлационна политика.

Според Митракиев цените, откакто свят светува, са функция от отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. "Една чаша, колкото и да струва, ако нямаме пари да я купим, няма сделка. Проблемът при нас е, че паричното предлагане, а именно парите в икономиката, се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво", подчерта той.

И обясни, че в обществения сектор се наливат заеми, взети отвън, а в него работят 660 хиляди души в България, което е много над средното за ОИСР. "Оттам идва тази вълна от парична маса и потребление, което вдига цените. Както много пъти предупредихме, в малка отворена икономика това потребление се излива навън - към заводите в Турция, Китай и Италия. Само че нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а ние с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики", подчерта Митракиев. И предупреди, че ако това продължава, сме застрашени от румънския сценарии - стагфлация.

Дацов подчерта, че това, което правим, е много глупаво - ще ударим икономическия растеж. "Икономиката винаги е въпрос на баланс, а този баланс отдавна е нарушен. Вместо да имаме дългосрочен растеж, който увеличава потенциала на икономиката, ние правим точно обратното - и то с аргумента, че „се грижим за хората“, категоричен е той.

Към края на април според последните данни на Министерството на финансите имаме рекорден дефицит - за първи път такава дупка: 1 милиард и 750 милиона евро за първите четири месеца. "Самият април е впечатляващ. Ако се върнем 15 години назад, средното салдо само за април е било около плюс 209 милиона евро - приходите традиционно са били по-високи от разходите, защото тогава се събират повече данъци, особено данъкът върху доходите", припомни Дацов.

Тази година обаче през април имаме приблизително 230 милиона евро дефицит. Тоест разликата е огромна. "Българската икономика няма проблем с приходите, а с разходите. Това, което трябва да се направи, е намаляване на разходите - особено неефективните и тези, при които има злоупотреби", категоричен е членът на Фискалния съвет.

