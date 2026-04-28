Цените се вдигат заради ръста на заплатите и повишеното потребление, което през първите три месеца на годината е много сериозно. Тези пари се разходват и съответно имаме повишаване на цените по простия принцип на търсене и предлагане.Инфлацията се бори по два начина – ограничаване на паричното предлагане, което особено през 2025 година не направихме. Дори и в рамките на валутен борд ние увеличихме паричното предлагане чрез теглене на държавни заеми, които след това раздавахме под формата на социални плащания и заплати в публичния сектор. И разбира се - ограничаване на потреблението, което ние стимулираме. Това обясни в "Здравей, България" изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев.

По думите му новата избрана власт трябва да вкара ред в публичните финанси и "да не се занимава с пазарните механизми, които така или иначе ще донесат баланс“.

Икономистът Стоян Панчев обаче обясни, че още от времето на първия инфлационен пик след 2021 година било ясно, че първо са цените и след това е догонването на доходите - поне според данните на НСИ. "В сегашната ситуация имаме допълнителни елементи - еврозоната. В момента, в който стана ясно, че ще влезем в еврозоната, от средата на миналата година започна допълнителен инфлационен импулс, който се насложи върху вече съществуващите. Тоест много от нещата, които водят до по-високи цени, са трудни за контролиране", подчерта той.

Според него ситуацията, в която се намира новото правителство, е доста по-лоша, отколкото може би изглежда на пръв поглед. "Първото нещо, което трябва да се направи е да се видят реалните данни за инфлацията и за други сектори на икономиката. Трябва да се влезе в дълбочина в проблемите с бюджета. Видяхме данните - първите данни за актуализация показват, че бюджетният дефицит за миналата година не е бил 3%, а изглежда е 3,5%. Аз твърдя, че е над 4%“, изчисли Панчев.

Кръстев заяви, че това, което "имаме като дефицит - е доста по-занижено". "Има счетоводни техники - например прехвърляне на капитал към Българската банка за развитие, с което се прикрива дефицит. Истинският дефицит вероятно е над 5%, ако махнем всички счетоводни трикове“, обясни той.

Според Кръстев в новия бюджет трябва да се заложат параметри, които да не ни вкарат в процедура за свръхдефицит, който, ако е над 3% - сме в риск. "Трябва визия за следващите години. Трябва да започнем реалистично - да спрем да увеличаваме разходите, особено за заплати в публичния сектор. Трябва анализ и оптимизация“, подчерта той.

