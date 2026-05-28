Форумът „Образование и умения на бъдещето“ събира стотици ученици от повече от 20 училища и е изцяло създаден от ученици за ученици. Какво включва той и за кого ще е най-полезен, разказва репортерът на NOVA Десислава Жаблянова. Събитието е организирано от Клуба по финансова грамотност MoneyMinds към училище „Атанас Далчев“.

„Най-важното в събитията, които правим е това, че искаме да мотивираме и вдъхновим учениците да действат. Времето, в което живеем ние - поколението Gen Z, е време на изкуствения интелект и на хората с идеи, а не толкова на хората със знания. Защото знанията са по-достъпни от всякога”, заяви Иван Пехливанов, ученик в 12 клас и основател на ученическия клуб по финансова грамотност MoneyMinds към 105. СУ „Атанас Далчев”.

Неговият съученик и съосновател на клуба Борислав Бонев заяви, че в рамките на събитието са били представени няколко лектори - професионалисти в различни сфери. „Лекциите бяха насочени към въпросите, които си задава всеки ученик на 12 години – какви умения ще са ти нужни в бъдеще, за да бъдеш професионалист в това, което правиш”, обясни той.

