Снимка: Istock
Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан казаха, че ще номинират Тръмп за тазгодишната награда
287 са номинираните са Нобеловата награда за мир за 2026 г., заяви днес секретарят на Норвежкия Нобелов комитет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно е сред номинациите, предаде "Ройтерс".
От номинираните тази година 208 са физически лица и 79 са организации, каза Кристиан Берг Харпвикен, добавяйки, че има много нови номинирани в сравнение с миналата година. "Тъй като съм нов на поста, едно от нещата, които донякъде ме изненадаха, е колко голямо обновяване има от година на година в списъка", каза Харпвикен в интервю.
Той зае позицията през януари 2025 г. Въпреки броя на конфликтите по света, който се увеличава, и натиска върху международното сътрудничество, наградата остава актуална, добави той. "Наградата за мир е още по-важна в период като този, в който живеем“, каза Харпвикен.
Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан казаха, че ще номинират Тръмп за тазгодишната награда. Номинациите им, ако действително са направени, би трябвало да са от пролетта и лятото на 2025 г. и следователно да са валидни, като се има предвид, че крайният срок беше 31 януари.
По принцип номинациите остават тайна в продължение на 50 години. Хиляди хора по целия свят могат да предложат имена. Сред номиниращите са членове на правителства и парламенти, настоящи държавни глави, университетски професори по история, социални науки, право и философия, и бивши лауреати на Нобелова награда за мир, наред с други.
Много имена на номинираните се появяват в сайтове за залози, даващи коефициенти за евентуалните лауреати тази година - от рускинята Юлия Навална, съпруга на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, до папа Лъв XIV и доброволческата група за помощ на Судан.
Сред номинираните са и президентът на Украйна Володимир Зеленски и шведската активистка Грета Тунберг, а също и Международният наказателен съд в Хага, пише "Франс прес".
Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир ще бъде обявен на 9 октомври, а церемонията по връчване на наградата ще се проведе на 10 декември. Миналогодишният лауреат беше венецуелката Мария Корина Мачадо.
Харпвикен заяви, че Норвежкият Нобелов комитет е дълбоко загрижен за здравето на лауреатката на Нобеловата награда за мир за 2023 г., иранската активистка за човешки права Наргес Мохамади, което се влошава, след като тя претърпя инфаркт в затвора.
Последвайте ни