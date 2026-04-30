287 са номинираните са Нобеловата награда за мир за 2026 г., заяви днес секретарят на Норвежкия Нобелов комитет. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно е сред номинациите, предаде "Ройтерс".

От номинираните тази година 208 са физически лица и 79 са организации, каза Кристиан Берг Харпвикен, добавяйки, че има много нови номинирани в сравнение с миналата година. "Тъй като съм нов на поста, едно от нещата, които донякъде ме изненадаха, е колко голямо обновяване има от година на година в списъка", каза Харпвикен в интервю.

Той зае позицията през януари 2025 г. Въпреки броя на конфликтите по света, който се увеличава, и натиска върху международното сътрудничество, наградата остава актуална, добави той. "Наградата за мир е още по-важна в период като този, в който живеем“, каза Харпвикен.

Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан казаха, че ще номинират Тръмп за тазгодишната награда. Номинациите им, ако действително са направени, би трябвало да са от пролетта и лятото на 2025 г. и следователно да са валидни, като се има предвид, че крайният срок беше 31 януари.

По принцип номинациите остават тайна в продължение на 50 години. Хиляди хора по целия свят могат да предложат имена. Сред номиниращите са членове на правителства и парламенти, настоящи държавни глави, университетски професори по история, социални науки, право и философия, и бивши лауреати на Нобелова награда за мир, наред с други.

Много имена на номинираните се появяват в сайтове за залози, даващи коефициенти за евентуалните лауреати тази година - от рускинята Юлия Навална, съпруга на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, до папа Лъв XIV и доброволческата група за помощ на Судан.

Сред номинираните са и президентът на Украйна Володимир Зеленски и шведската активистка Грета Тунберг, а също и Международният наказателен съд в Хага, пише "Франс прес".

Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир ще бъде обявен на 9 октомври, а церемонията по връчване на наградата ще се проведе на 10 декември. Миналогодишният лауреат беше венецуелката Мария Корина Мачадо.

Харпвикен заяви, че Норвежкият Нобелов комитет е дълбоко загрижен за здравето на лауреатката на Нобеловата награда за мир за 2023 г., иранската активистка за човешки права Наргес Мохамади, което се влошава, след като тя претърпя инфаркт в затвора.

