Президентът на САЩ Доналд Тръмп и венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо се готвят за историческа среща във Вашингтон в четвъртък, която привлича внимание не само заради съдбата на Венецуела, но и заради поредната нестандартна амбиция на американския държавен глава – Нобеловата награда за мир, присъдена на венецуелката в края на миналата година.

Мачадо заяви, че би я „споделила“ или дори „предала“ на Тръмп като жест на благодарност за ролята на САЩ в ареста на бившия венецуелски президент Николас Мадуро. „Със сигурност бих искала лично да кажа на президента Тръмп, че ние, венецуелският народ, вярваме, че тази награда, която е на венецуелците, заслужено трябва да му бъде връчена и бихме искали да я споделим с него“, каза Мачадо пред Fox News. Тази идея обаче бе официално и категорично отхвърлена от Норвежкия Нобелов институт.

Какво гласят правилата на Нобеловия институт?

Нобеловите награди, и в частност отличието за мир, имат своя собствена структура и рамки, които определят кой и как може да бъде отличен. Според GMA Network решението кой да бъде награден се взима от независим петчленен комитет, назначаван от норвежкия парламент, и това решение е окончателно и необратимо. След обявяването на лауреатите наградата не може да бъде променяна, отменяна, прехвърляна или споделяна. Това правило бе изрично потвърдено в официално изявление на Нобеловия институт. „Решението е окончателно и остава в сила завинаги“, става ясно още от позицията.

Нобеловата награда за мир е била споделяна само в хода на самия процес на присъждане – например между няколко личности или между човек и организация, но това става само преди обявяването на наградата, когато комитетът определя кой точно трябва да я получи.

Оправдана ли е амбицията на Тръмп

Самият Тръмп от своя страна открито говори за желанието си да получи Нобеловата награда за мир от години и коментира, че би приел подобен жест като „голяма чест“.

Норвежкият Нобелов институт подчерта, че всеки опит да се прехвърли наградата или да се причисли друг човек към вече взето решение не попада в техните правомощия и противоречи на основните принципи на институцията.

Преди пътуването на Мачадо до САЩ журналисти попитаха американския държавен глава дали ролята ѝ в бъдещо венецуелско правителство може да бъде повлияна от предложението за споделяне на Нобеловата награда за мир, пише EuroNews. В отговор Тръмп посочи, че е възможно.

На теория нищо не пречи на президента на САЩ да бъде номиниран и потенциално да получи наградата. Норвежкият Нобелов комитет прави кратък списък с номинации и се консултира с експерти, преди да присъди наградата за мир. Шведският химик Алфред Нобел е заявил в завещанието си, че наградата трябва да отиде при човека, който е направил най-много за „братството между народите“ и премахването на постоянните армии.

Тръмп е получавал номинации в миналото, а други американски президенти са я печелили преди. Барак Обама я получи през 2009 г. „за изключителните си усилия за укрепване на международната дипломация и сътрудничеството между народите“ – решение, което Тръмп многократно критикува.

Политически анализатори, цитирани от Reuters, също отбелязват, че предложението да се „подари“ награда за мир на политически лидер, особено активен участник в конфликти и операции, би било в противоречие с духа, с който бе учредена наградата, а именно признаване на усилия за намаляване на конфликтите, укрепване на международното сътрудничество и насърчаване на мирните решения.

