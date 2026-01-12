Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация работи добре с временния лидер на Венецуела Делси Родригес и че е отворен за възможността да се срещне с нея.

Оптимистичните изявления на Тръмп идват, след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше задържан преди около седмица при операция на американските специални сили. Мадуро беше отведен в Ню Йорк, за да бъде изправен пред обвинения в трафик на наркотици, предаде АФП.

Делси Родригес: Не сме подчинени на САЩ

Тръмп заяви, че САЩ вече упражняват де факто контрол върху Венецуела, като налагат военноморска блокада на жизненоважния износ на петрол на южноамериканската страна.

Родригес, въпреки че беше близък съюзник на Мадуро, даде сигнал за готовност да работи със САЩ, като заяви, че е отворена за сътрудничество по исканията на Тръмп за достъп до венецуелския петрол. Нейното правителство също така пое ангажимент да освободи политически затворници и да започне преговори за възстановяване на дипломатическите отношения с Вашингтон.

Американски пратеници посетиха Каракас на 9 януари, за да обсъдят повторното отваряне на посолството на САЩ там. „Венецуела наистина се развива добре. Работим много добре с ръководството“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One. Попитан дали планира среща с Родригес, републиканецът отговори: „В даден момент ще се срещна с нея“. Той също така заяви, че очаква да се срещне с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо на 13 или 14 януари.

Мнозина бяха изненадани, когато Тръмп отхвърли възможността Мачадо да стане временен лидер на Венецуела след свалянето на Мадуро и вместо това прие издигането на Родригес. Миналата година Мачадо получи Нобеловата награда за мир и я посвети на американския лидер, макар че Тръмп не е крил раздразнението си, че самият той не взе отличието.

