Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова по делото „Корал”.

Депутатката от ПП-ДБ беше подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен подпис на председателя на сдружението „Да запазим Корал” Атанас Русев.

Припомняме, че във вторник Софийският районен съд оправда Бориславова за документното престъпление при освобождаването на бившия вече лидер на „Продължаваме Промяната” Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал”. Присъдата не е окончателна.

