Софийският районен съд оправда Лена Бориславова за документно престъпление при освобождаването на бившия вече лидер на „Продължаваме Промяната” Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал”. Присъдата не е окончателна.

Съдът ще търси само административна отговорност на Лена Бориславова

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Лена Бориславова: Нямам притеснение, не съм извършила престъпление

Депутатката от ПП-ДБ беше подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен подпис на председателя на сдружението „Да запазим Корал” Атанас Русев.