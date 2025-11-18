Снимка: Георги Димитров, NOVA
Присъдата не е окончателна
Софийският районен съд оправда Лена Бориславова за документно престъпление при освобождаването на бившия вече лидер на „Продължаваме Промяната” Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал”. Присъдата не е окончателна.
Съдът ще търси само административна отговорност на Лена Бориславова
Лена Бориславова: Нямам притеснение, не съм извършила престъпление
Депутатката от ПП-ДБ беше подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен подпис на председателя на сдружението „Да запазим Корал” Атанас Русев.
