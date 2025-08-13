Катастрофа с три леки автомобила наложи временно ограничение в движението по пътя Русе – Велико Търново. При произшествието има един пострадал.

Към момента пътят вече е отворен за движение. Произшествието в участъка между селата Поликраище и Куцина е обработено по административен ред, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

За кратко днес трафикът беше пренасочен по обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен и Полски сеновец.