България е изправена пред реален риск да загуби значителни средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради забавени реформи и политическа нерешителност. Докато цените на услугите в страната продължават да растат, липсата на напредък в енергетиката и борбата с корупцията спират икономическото догонване на Европа. Това каза в ефира на „Здравей, България” бившият вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Според него ситуацията с ПВУ е критична. „От оставащите 84 мерки по четвъртото и петото плащане, които трябва да се случат тази година, до момента е изпълнена само една. Планът завършва в края на лятото и това, което не сме направили дотогава, просто се губи. Има реален риск България да загуби голяма част от тези 2.5 млрд. евро”, заяви Пеканов. Като основни пречки той посочи блокираните реформи в енергийния сектор, либерализацията на пазара на ток и казусите около въглищните централи.

Пеканов: С влизането си в еврозоната България ще бъде по-сигурна и достойна

По отношение на еврозоната Пеканов отбеляза, че процесът тече относително плавно, но не липсват технически и логистични проблеми. Той даде пример със собствените си трудности при ползване на банкомати и внасяне на пари в брой и подчерта, че банковият сектор в България все още изостава по отношение на дигитализацията. „Най-големият риск относно цените е при тези на услугите. При стоките цените в България и Виена, например, вече често са изравнени, което е плашещо”, коментира бившият вицепремиер.

Пеканов обясни и защо кредитният рейтинг на страната ни не се повишава, въпреки очакванията след приемането на еврото. „Международните инвеститори и кредитните агенции следят корупцията и политическата нестабилност. Вместо да реформираме Антикорупционната комисия, тя практически беше закрита. Това ни коства около 350 млн. евро замразени средства и изпраща лоши сигнали навън”, подчерта той.

Във връзка с темата за „Европа на две скорости”, Пеканов изрази мнение, че това не е задължително негативно за големите икономики, но е опасно за България. „Страни като Полша, Испания и Гърция растат бързо, защото прилагат реформите, които Брюксел изисква. Ние тук си губим времето в междусъседски спорове, вместо да работим по същество”, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

