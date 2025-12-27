В Паляра дей Марси, отдавна забравено селце по склоновете на планината Джирифалко в италианската област Абруцо, котките отдавна превъзхождат хората по численост, а мъркането им се слива с тишината, която десетилетия наред съпътства обезлюдяването на селото.

Тази тишина обаче е нарушена, когато местната общност отпразнува рядко събитие – раждането на дете. Лара Буси Трабуко е първото бебе, родено в Паляра дей Марси от близо 30 години насам, с което населението на селото достига 20 души.

Кръщенето ѝ в църквата срещу дома на семейството събрало всички жители, а заради необичайното събитие Лара бързо се превръща в своеобразна туристическа атракция. „Хора, които дори не знаеха, че Паляра дей Марси съществува, дойдоха само защото бяха чули за Лара“, разказва майка ѝ Чинция Трабуко. „На девет месеца тя вече е известна“, допълва тя.

Появата на бебето носи надежда, но и ясно напомня за задълбочаващата се демографска криза в Италия, пише The Guardian. През 2024 г. в страната са регистрирани рекордно ниските 369 944 раждания, което продължава негативна тенденция вече 16 години, показват данните на националната статистическа служба Istat. Коефициентът на плодовитост също достигна историческо дъно – средно 1,18 деца на жена, един от най-ниските показатели в Европейския съюз.

Причините са много – несигурността на пазара на труда, масовата емиграция на млади хора, недостатъчната подкрепа за работещите майки, нарастващото мъжко безплодие и все по-честият съзнателен избор да не се създава семейство.

Предварителните данни на Istat за първите седем месеца на 2025 г. сочат нов спад, като най-силно засегнатo е именно слабо населеното селище Абруцо, където броят на ражданията е намалял с 10,2% спрямо същия период на предходната година.

Макар и малко, Паляра дей Марси се превръща в емблема на процес, който обхваща цяла Италия – застаряващо население, затварящи се училища и нарастващ натиск върху публичните финанси. „Селото страда от драстично обезлюдяване, утежнено от загубата на много възрастни хора, без приемственост между поколенията“, казва кметът Джузепина Пероци, която живее на няколко къщи разстояние от Лара.

Майката на детето, 42-годишната Чинция Трабуко, е преподавател по музика. Родена близо до Рим, години наред е работила в столицата, но решава да се премести в селото на своя дядо, водена от желанието да отгледа дете далеч от градския хаос. Там среща партньора си Паоло Буси, строител от района.

След раждането на Лара семейството получава еднократен „бебешки бонус“ от 1000 евро и месечна помощ от около 370 евро – част от политиките на правителството на Джорджа Мелони срещу т.нар. „демографска зима“. Според родителите финансовите стимули не са достатъчни. Най-голямото им предизвикателство остава съчетаването на работа и грижи за дете в условията на хроничен недостиг на детски грижи. Те се притесняват и за бъдещото образование на Лара, тъй като последното училище в селото е затворило преди десетилетия.

Подобни тревоги се споделят и в близкия град Сулмона, където болницата се бори да запази родилното си отделение заради ниския брой раждания. Медицински специалисти и местни власти предупреждават, че затварянето му би изложило бъдещите майки на сериозен риск, особено през зимата.

„Финансовите стимули са добре дошли, но как да насърчаваме раждаемостта, ако не можем да гарантираме сигурни условия за раждане и отглеждане на деца“, пита общинският съветник Орнела Ла Чивита.

Редактор: Ралица Атанасова