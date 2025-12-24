Риквир, в Източна Франция, има 1050 жители и 450 000 посетители по време на коледния базар. Изправено пред този наплив от туристи, търсещи празнична атмосфера, елзаското градче с цветните си фасади взема мерки, за да остане гостоприемно, но същевременно да се грижи за своите жители, пише "Франс прес".

Още от сутринта трафикът около средновековната историческа част, сгушена сред лозята, се задръства.

В тази живописна обстановка автобусите пристигат един след друг, стоварвайки потоци от туристи, нетърпеливи да се насладят на чаша греяно вино, да хапнат брецели или да се снимат пред къщите с дървена конструкция.

"Има все повече хора", отбелязва Марк, 70-годишен жител. "Тези, които се прехранват от туризъм, са доста щастливи, но за останалите не е толкова лесно", добавя той.

"Притокът на туристи понякога създава у жителите чувството, че вече не са у дома", признава кметът на града Даниел Клак. "Но е и добре", допълва той, приветствайки икономическите печалби, донесени от посетителите.

Предизвикателството е всички да живеят заедно - както туристите, така и жителите, през тези 6 седмици интензивна туристическа дейност.

Затова кметството е възприело иновативен подход. Улица в центъра на града е преименувана на "Улица на тишината", за да може жителите да си поемат малко въздух.

"Жители, моля, бъдете тихи", "Запазете спокойствие и яжте брецели", гласят малки табели, поставени в тази алея, където нивото на шум е далеч от оживлението на главната улица. Мярката е резултат от обществено обсъждане, целящо да идентифицира проблемите, причинени от коледния базар, и да се опита да ги реши.

Заради трудностите с трафика и паркирането са осигурени шатъли, а за подобряване на чистотата се раздават безплатно джобни пепелници.

"Опитваме се да правим подобрения", обяснява кметът.

"Да угодиш на всички"

Риквир вече не се стреми активно да привлича посетители, които така или иначе се стичат там от цяла Франция, както и от Италия, Испания, Германия и Швейцария.

"Вече не рекламираме, защото пиковите периоди винаги са трудни за управление и не винаги са добре приети от местните жители", обяснява Лориан Грос, директор на местния туристически офис.

Тя се опитва да насочи туристите към малко по-закътани коледни базари в околността и ги насърчава да посещават през седмицата, а не през уикендите, когато е възможно.

В някои села коледният базар е отворен само през уикендите, за да се ограничи притокът.

"Твърдо решена съм да няма коледен базар извън петък, събота и неделя, за да могат жителите да живеят нормално през седмицата", обяснява Мартине Шварц, кмет на Кайзерсберг Виньобъл.

Мерките за сигурност, необходими предвид постоянната терористична заплаха, са много рестриктивни: трудно е да се придвижваш, да паркираш, да се прибереш вкъщи.

Кайзерсберг и Риквир са сред най-популярните елзаски градчета сред туристите. Миналата година близо 4 милиона души посетиха коледните базари в департамента О-Рен.

Това е третото посещение за Дани и Кати Гийо, френска двойка от Алпите (Югоизточна Франция), на 50 и 54 години, привлечени от магията и красотата на градчетата.

"Има толкова много хора", отбелязва Дани, според когото все още има място за подобрение по отношение на паркирането. "Има сериозна липса на места"!

Лиза Керуел, на 37 години, от Аржантан в Нормандия (Западна Франция), е тук за 4 дни и планира да посети всички малки коледни селца около Колмар и Страсбург.

"Не очаквахме толкова много хора", признава Лиза, която се адаптира, като тръгва доста рано и си прави почивки от време на време, защото е доста натоварено. Но не съжалява, че е дошла заради коледните украси и светлините, които са празник за очите.

