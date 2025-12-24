За десета поредна година алпийският град Бриксен представи своя зимен светлинен спектакъл, създаден съвместно с УНИЦЕФ. Шоуто разказва вълшебна история чрез светлини и музика в историческия Епископски дворец. Атмосферата се допълва от традиционния коледен базар.

Новата продукция включва изцяло оригинална музика, създадена специално за спектакъла от композитора, носител на "Оскар" Джорджо Мородер.

“По Коледа хората искат нещо специално, нещо романтично, което да им помогне да се отърват от стреса”, сподели той.

