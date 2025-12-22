Светлини, музика и история се преплетоха в уникален спектакъл, който се състоя в катедралата „Свети Михаил и Света Гудула“ в Брюксел. Така беше отбелязана 800-ата годишнина на средновековната католическа катедрала.

Катедралата, в която се провеждат сватби и погребения на белгийското кралско семейство от векове - е издигната в чест на двамата светци: Свети Михаил – покровител на Брюксел, и на Света Гудула, която въплъщава духа и историята на града.

Едночасовият завладяващ спектакъл съчетаваше 360-градусов видео мапинг, хор на живо и музика с исторически наратив в духа на католическата катедрала.

3D модел на катедралата помогна за създаването на шоуто по такъв начин, че светлините да бъдат проектирани с прецизност върху стените, коридорите, сводовете и колоните на храма, подчертавайки неговата готическа архитектура и детайли, обясниха създадетите на спектакъла LUMINISCENCE.

Шоуто беше разделено на четири части. Първата беше с акцент върху историята на сградата и нейното значение за Брюксел. Заключителната част имаше за цел да накара зрителите да се замислят за хода на времето, допълват от LUMINISCENCE.

Редактор: Станимира Шикова