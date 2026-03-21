Най-малко 11 души загинаха, а десетки бяха ранени при тежък пожар във фабрика за автомобилни части в Южна Корея, съобщиха властите. Инцидентът е станал в централния град Даеджон, където спасителни екипи продължават да издирват изчезнали под отломките.

Пожарът е избухнал около 13:00 часа местно време на 20 март, когато в завода са се намирали около 170 работници. По данни на властите 25 души са сериозно ранени, други 34 са с по-леки травми, а трима все още се водят в неизвестност.

Огнеборците първоначално не са успели да влязат в сградата заради риск от срутване. Допълнително усложнение за спасителната операция е било наличието на натрий в обекта - вещество, което може да предизвика експлозии при неправилно използване. Свидетели съобщават, че малко преди разразяването на пожара е била чута експлозия.

Пожарът се е разпространил бързо, като гъст черен дим е обхванал района. Огънят е бил окончателно потушен едва на следващия ден следобед.

Президентът Ли Дже Мюн разпореди мобилизирането на всички налични ресурси за овладяване на ситуацията и призова за по-строги мерки за безопасност на труда.

По официални данни над 10 000 души са загинали при трудови инциденти в страната за последните две десетилетия.

Редактор: Ралица Атанасова