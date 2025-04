Като част от празненствата по повод 35-годишнината на космическия телескоп „Хъбъл“, Европейската космическа агенция (ESA) споделя нова серия изображения, които представят зашеметяващи обекти, заснети от „Хъбъл“ в миналото, сега преработени с най-нови данни и съвременни техники за обработка.

Новият кадър, който беше преставен, показва ослепителния млад звезден куп NGC 346. Въпреки че и космическият телескоп „Джеймс Уеб“, и „Хъбъл“ вече са публикували изображения на NGC 346, настоящото включва нови данни и е първото, което комбинира наблюдения на „Хъбъл“ в инфрачервения, оптичния и ултравиолетовия диапазон на светлината в изключително детайлен изглед на тази кипяща звездообразуваща „фабрика“.

ESA's new image of the dazzling young star cluster NGC 346, updated with the latest Hubble data, is the first to combine Hubble observations made at infrared, optical, and ultraviolet wavelengths, creating a detailed view of an active star-forming factory: https://t.co/ZL5P0POEVL pic.twitter.com/ZHeXVwKi1c

NGC 346 се намира в Малкия магеланов облак — спътникова галактика на Млечния път, разположена на 200 000 светлинни години в съзвездието Тукан.

NGC 346 е дом на над 2500 новородени звезди. Най-масивните сред тях — с много по-голяма маса от тази на нашето Слънце — сияят с интензивна синя светлина. Светещата розова мъглявина и змиеподобните тъмни облаци са оформени от ярките звезди в купа.

Изключителната чувствителност и разделителна способност на „Хъбъл“ бяха от ключово значение за разкриването на тайните около звездообразуването в NGC 346.

📷 This NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope image shows a small region of the Small Magellanic Cloud focusing on the centre of star cluster NGC 346. The Small Magellanic Cloud is a 'dwarf galaxy' and one of the closest galaxies to our Milky Way galaxy. pic.twitter.com/tYRaT8xgT5