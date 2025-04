Като част от отбелязването на 35 години от старта на космическия телескоп „Хъбъл“, Европейската космическа агенция (ESA) публикува нова серия изображения, които представят добре познати обекти в Космоса с помощта на най-нови данни и съвременни техники за обработка.

След като вече бяха показани обновени изображения на NGC 346 и Галактиката Сомбреро , сега ESA/Hubble отново насочва вниманието си към Мъглявината Орел — впечатляваща структура, чийто образ за първи път бе представен през 2005 г. по повод 15-годишнината на телескопа.

В новото изображение се откроява внушителен стълб от студен газ и прах, с височина 9,5 светлинни години. Въпреки мащабите си, този прашен стълб представлява само малка част от цялата мъглявина, известна още като Месие 16. Името ѝ идва от френския астроном Шарл Месие, който съставя каталог с обекти в дълбокия космос, често бъркани с комети.

The Eagle Nebula is ready to reintroduce itself.@ESA used the latest data and processing techniques to bring a stunning view of this pillar of gas and dust that's 9.5 light-years tall! As huge as this pillar is, it’s just one piece of the greater nebula: https://t.co/PJxEqPhmBv pic.twitter.com/7rqda7UOu0