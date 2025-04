По повод 35-ата годишнина от изстрелването на космическия телескоп "Хъбъл", Европейската космическа агенция продължава с представянето на нова поредица от изображения, които показват някои от най-впечатляващите му обекти с добавени най-нови данни и усъвършенствани техники за обработка на изображенията.

Първото изображение от поредицата представи звездния регион NGC 346 . Сега ЕКА се връща към една от любимите на астрономите галактики — галактиката Сомбреро (NGC 4594) — като представя нова, подобрена версия на снимката ѝ. Новата визуализация разкрива по-фини детайли в диска на галактиката, както и повече фонови звезди и далечни галактики.

Галактика със запазен силует

Разположена на около 30 милиона светлинни години в съзвездието Дева, галактиката Сомбреро е лесно разпознаваема благодарение на характерния си силует. Тя прилича на мексиканска шапка сомбреро — с меко сияеща централна изпъкна част и ясно очертан диск.

Въпреки гъстотата на звездите си, галактиката не е средище на интензивно звездообразуване.

Дори свръхмасивната черна дупка в центъра ѝ, с маса около девет милиарда пъти тази на Слънцето (над 2 000 пъти по-масивна от черната дупка в центъра на Млечния път), остава сравнително спокойна.

