Учени от Кеймбридж откриха нови, макар и все още предварителни, доказателства, че далечен свят, обикалящ около друга звезда, може да бъде обитаван.

Екипът, ръководен от проф. Нику Мадхусудан от Института по астрономия към университета, е анализирал атмосферата на екзопланетата K2-18b и е засякъл следи от молекули от два редки газа, които на Земята се произвеждат единствено от прости организми.

Astronomers say they’ve found the strongest evidence yet for life beyond our solar system — on exoplanet K2-18b 🪐



• 124 light years away in the habitable zone of its star



• Detected potential biosignatures that are typically produced by life on Earth



• More data is… pic.twitter.com/b6OvGLmgjR