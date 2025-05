Космическия телескоп „Хъбъл“ на засне искряща облачна формация в един от съседити на Млечния път — галактиката джудже, наречена Голям Магеланов облак. Разположена на 160 000 светлинни години разстояние в съзвездията Златна риба (Dorado) и Менса (Mensa), Големият Магеланов облак е най-голямата от многото малки спътникови галактики на Млечния път.

Странните космически експлозии, които учените не могат да обяснят (СНИМКИ)

Изгледът към прашните газови облаци в Големия Магеланов облак е възможен благодарение на камерите на „Хъбъл“, като например Широкоъгълната камера 3 (WFC3).

"Невиждана досега": Телескопът SPHEREx започна създаването на пълна космическа карта (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тя разполага с различни филтри, всеки от които пропуска специфични дължини на вълната или цветове от светлината. Настоящото изображение комбинира наблюдения, направени с пет различни филтъра, включително някои, които улавят ултравиолетова и инфрачервена светлина, невидима за човешкото око.

A cosmic cloudscape ☁️



This week's new #HubbleFriday image takes a look into one of our Milky Way's neighbors, the Large Magellanic Cloud.



Located 160,000 light-years away, it's the largest of the Milky Way’s many small satellite galaxies: https://t.co/uoPwHbKNIX pic.twitter.com/y4leP0m8WA