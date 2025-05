Изстреляна на 11 март, космическата обсерватория SPHEREx на NASA прекара последните шест седмици в проверки, калибриране и други дейности, за да бъде сигурно, че работи както трябва. Сега телескопът картографира цялото небе, за да отбележи позициите на стотици милиони галактики в триизмерен модел и да даде отговори на важни въпроси за Вселената.

На 1 май космическият апарат започна редовни научни операции, които включват заснемане на около 3600 изображения на ден в продължение на следващите две години. Целта е да се получат нови данни за произхода на Вселената, галактиките и съставките на живота в Млечния път.

„Благодарение на упоритата работа на екипите в NASA, индустрията и академичните среди, които създадоха тази мисия, SPHEREx функционира точно както очаквахме и ще създаде карти на цялото небе, каквито никога не сме имали преди“, казва Шон Домагал-Голдман, временно изпълняващ длъжността директор на Отдела по астрофизика в Централата на НАСА във Вашингтон. „Тази нова обсерватория допълва групата от космически мисии за астрофизични изследвания преди старта на космическия телескоп Nancy Grace Roman. Заедно с тези други мисии, SPHEREx ще играе ключова роля в отговарянето на големите въпроси за Вселената, които NASA си поставя всеки ден.“

Let the cosmic mapmaking begin! ✨



SPHEREx has started its science mission, scanning the entire sky in 102 infrared wavelengths to chart the positions of hundreds of millions of galaxies and uncover the universe's hidden secrets. https://t.co/0XPWumDSXT pic.twitter.com/xsRCvCdr2f