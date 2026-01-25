В планинския град Елена, където спешната помощ често е дефицитна, работи 39-годишният Сава Матеев – парамедик, който сам си купува оборудването и помага на хората в района, абсолютно доброволно.

Сава работи в местната лаборатория за кръвни изследвания, но освен това е учител с 11 години стаж и завършен народен певец в Чепеларе. Днес той съчетава лекуването на хора с музика, превръщайки се в любимец на местните.

„Градът е малък. Хората знаят, че съм учител и певец, но вече ме познават и като техния човек за спешни случаи“, разказа Сава. Той посещава домовете на пациенти безплатно, като помага с инжекции, измерване на температура и други медицински грижи. „Това го правя на доброволни начала. Хората се отблагодаряват по друг начин – с храна или домашни продукти, но пари не приемам“, обясни парамедикът.

Местните жители споделят, че Сава се отзовава бързо при нужда, особено когато лекарят обслужва няколко села. „Много сме доволни от него. Помагал е на мен и съпругата ми, понякога когато лекарят не е на разположение, Сава идва веднага“, каза пациентът Илияз Хасанов.

Причината, която го е подтикнала да стане парамедик, е трагична. През 2019 г. баща му почива, а Сава се обвинявал, че не е могъл да му помогне. Това го мотивирало да започне тригодишно обучение и да закупи оборудване за спасяване на човешки животи, включително аспиратор и ЕКГ. „Много често ме търсят през нощта. Линейката може да е на друг адрес, а аз трябва да реагирам веднага. Това е жизнено важно“, сподели Сава.

Освен медицинската работа, той продължава да пее. Понякога измерва температура на дете и изпълнява песен, за да го успокои.

Сава Матеев наскоро е завършил курсове по рехабилитация и вече помага на пациенти с упражнения и музика, съчетавайки здравеопазване и изкуство в ежедневието на малкия град Елена.

