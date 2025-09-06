В Деня на Съединението, когато България отдава почит на своите герои, един съвременен герой се грижи за здравето на хората по уникален начин. Цвятко Луджев е едновременно кмет на пазарджишкото село Ивайло и първият в страната парамедик на мотор. Неговата специално оборудвана машина е истинска мобилна линейка на две колела, готова да достигне до нуждаещи се на всякакъв терен.

Идеята зад "линейката на мотор" е проста, но ефективна: един човек, оборудван с всичко необходимо, може бързо да достигне до пострадал, да снеме основните жизнени показатели и да прецени дали е нужна линейка или специализирана помощ. „Идеята е един човек да носи цялото оборудване, за да снеме основни жизнени показатели и да прецени дали пострадалият има нужда от линейка или специалисти“, обяснява Цвятко Луджев.

Моторът му е оборудван с няколко специализирани чанти. Едната съдържа апарати за измерване на кръвно налягане и сатурация, както и други диагностични инструменти. Друга чанта е изцяло предназначена за първа помощ при травми – превръзки, промивки и средства за обработване на рани. В задния куфар се намира и автоматичен външен дефибрилатор, дарен от кампанията „Капачки за бъдеще“, който може да спаси живот при сърдечен арест.

Пътят на Цвятко Луджев е впечатляващ. След като напуска армията, той се реализира като парамедик в горещи точки като Ирак и Либия, където натрупва безценен опит. „Професията парамедик не беше нашумяла в България, трябваше да се реализирам в Ирак и в Либия“, разказва той. Днес той прилага уменията си в родното си село Ивайло, където е избран за кмет. Така възрастните хора и всички жители могат да бъдат спокойни, знаейки, че техният кмет е готов да се отзове на всеки сигнал за помощ.

В празничния ден Цвятко Луджев и неговият мотор бяха част от ескорта на традиционния мемориален маратон „Съединение“. Неговото присъствие е не просто осигуряване на медицинска помощ, а символ, че съвременният патриотизъм се изразява в дела – в грижата за хората и готовността да спасяваш животи.