Какво означава да обичаш родината наистина и как тази любов се отразява на сърцето? В празничния ден на Съединението, когато говорим за единство и национален дух, кардиологът проф. Сотир Марчев обърна поглед към една често пренебрегвана връзка – тази между психиката и сърдечното здраве. Според него, в днешните времена на разделение, най-голямата кауза, която може да обедини българите, е грижата за здравето на нацията.

►Сърцето не може да е здраво, ако психиката страда

Любовта, независимо дали е към родината или към близък човек, е полезна за сърцето, но съвременната кардиология все по-сериозно обръща внимание на обратния ефект – как стресът и психическите травми го увреждат. „Текущата тема в световната и европейската кардиология е тясната връзка между психичното и сърдечното здраве“, заяви проф. Марчев в ефира на „Събуди се“.

Той подчерта, че кардиолозите не могат да излекуват сърцето на един човек, ако неговата психика не е наред. „Психиката трябва да се лекува едновременно със сърцето“, категоричен е той. Професорът даде пример с пациент, който е обиколил десетки болници с необясними оплаквания. Оказало се, че в основата на проблема стои детска травма – внезапното заболяване на майка му, което е породило у него постоянен страх, че същото ще се случи и с него.

„Лечението на психиката помага ние след това да излекуваме сърцето“, обясни проф. Марчев. Според него, когато пациент с депресия или тревожност получи адекватна психиатрична или психотерапевтична помощ, той „получава ищах за живот“ и става по-отговорен към собственото си здраве – взима си лекарствата, следи кръвното си и теглото.

►Храната и сърцето: Калият е живот, натрият – среда

Проф. Марчев даде и ценни съвети за храненето. Той потвърди, че храни, богати на калий (като авокадо, банани, спанак) са изключително полезни. „Калият и магнезият са елементите на живота, докато натрият е елементът на околната среда. Животът е възникнал в соления океан, затова всичко солено ни е вкусно, но прекомерният прием на сол е вреден“, обясни той, като допълни, че битката между лекарите и готвачите за съжаление често се печели от готвачите.

►Новата мечта на България

В края на разговора, проф. Марчев направи паралел с думите на Валери Петров: „Като бях дете, мечтаех да имам часовник. Сега имам часовник, ама нямам мечта“. Според него, след като България е постигнала големите си цели – Съединението и интеграцията в европейските структури, е време за нова национална мечта. „Единствената смислена цел, която трябва да имаме всички българи, е подобряване здравето на българския народ. Здравето е голямата цел, около която трябва да се обединим“, завърши той.

