От днес Европейският съюз въвежда безмитен режим за редица американски промишлени стоки и омари, както и облекчен достъп за част от селскостопанските продукти и морските дарове от САЩ. Мерките са част от търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, договорено миналата година, което предотврати ескалация на търговското напрежение между двете страни.

Според Европейската комисия новите правила ще разширят избора за европейските потребители и могат да допринесат за по-конкурентни цени на част от вносните стоки.

ЕС премахва митата върху американски стоки

Споразумението беше постигнато след продължителни преговори със Съединените щати и позволи да бъде избегната по-мащабна търговска конфронтация. В рамките на договореностите ЕС премахва митата върху определени американски промишлени продукти, докато американската страна запазва мита до 15% за голяма част от европейския износ.

Брюксел е включил и предпазна клауза, която позволява временно спиране на тарифните облекчения, ако САЩ не изпълняват поетите ангажименти.

Предвидено е мерките да останат в сила до края на 2029 г., като през първата половина на същата година Европейската комисия ще направи оценка на ефекта от споразумението и ще прецени дали да предложи неговото удължаване.

Договорено: САЩ облагат с 15% мито европейския внос

Сделката беше договорена след предупреждения от президента на САЩ Доналд Тръмп, че при липса на напредък Вашингтон може да въведе значително по-високи мита върху европейски стоки.

Редактор: Цветина Петкова