Европейският съюз ще премахне от утре, 1 юли, митата върху американски стоки. По този начин ЕС изпълнява ангажиментите, поети в търговското споразумение, договорено с Вашингтон миналата година.

Законодателният акт, с който се въвежда тази мярка, беше публикуван във вторник в Официалния вестник на Европейския съюз, предаде АФП. Търговското споразумение между ЕС и САЩ цели да улесни двустранната търговия и да намали тарифните бариери.

Припомняме, че на 24 февруари тази година влязоха в сила временните глобални мита от 10% , въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Новият режим предизвика недоволство сред европейските съюзници на САЩ. ЕС и Великобритания, които миналата година договориха по-благоприятни търговски условия с Вашингтон, виждат как ползите от тези споразумения се обезценяват.

Редактор: Дарина Методиева